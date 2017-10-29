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بعد توقف 4 سنوات.. سوء الطقس يؤخر إقلاع أول رحلة لطوكيو

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مصراوي Masrawy

بعد توقف 4 سنوات.. سوء الطقس يؤخر إقلاع أول رحلة لطوكيو

11:23 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

بعد توقف 4 سنوات.. سوء الطقس يؤخر إقلاع أول رحلة لطوكيو

سوء الطقس يؤخر إقلاع أول رحلة لطوكيو

كتب- طه عبيد:

تسبب سوء الأحوال الجوية باليابان في تأجيل إقلاع أول رحلة لمصر للطيران، بين مطاري القاهرة وطوكيو بعد توقف 4 سنوات لـ 12 ساعة، وتم نقل الركاب إلى أحد الفنادق لحين تحسن الأحوال الجوية.

صرحت مصادر بمصر للطيران بأنه أثناء إعداد رحلة الشركة رقم 964، للإقلاع إلى مطار ناريت بطوكيو في أول رحلات الشركة، بعد استئناف حركة الطيران بين واليابان، بعد توقف حوالي 4 سنوات.

وتلقت الشركة إشارة بوجود أحوال جوية سيئة، أوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار طوكيو، وتم إنزال ركاب الرحلة وعددهم 60 راكبًا، ونقلهم إلى أحد الفنادق لحين تحسن الأحوال الجوية بعد 12 ساعة من موعد الرحلة المحدد.

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن تقلع الرحلة ظهر اليوم الأحد، عقب تحسن الأحوال الجوية بمطار ناريت بطوكيو.​

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