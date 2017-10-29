ملكة جمال الكون تُغادر القاهرة بعد زيارة استمرت 6 أيام

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، الأحد، إيريس ميتينير، ملكة جمال الكون متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب زيارة استغرقت 6 أيام لتنشيط حركة السياحة.

وأنهت العلاقات العامة من شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي برئاسة دكتور طارق إسماعيل، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة نسرين عثمانلي، إجراءات سفر ملكة جمال الكون، وتم فتح استراحة الخدمة المميزة بالمطار، حيث غادرت على رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك.

وأعربت ملكة الجمال قبل مغادرتها البلاد عن سعادتها بزيارتها لمصر، التي تعتبرها بمثابة حلم لها، مؤكدة على شعورها بالأمان خلال هذه الزيارة، معبرة عن حبها للحضارة المصرية القديمة التي تعرفت عليها وأحبتها من خلال والدها الذي كان أستاذًا للتاريخ.​