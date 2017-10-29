الإسكان: بيع 33 محلًا تجاريًا و32 وحدة مهنية وإدارية بـ4 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم بيع 3 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 20 مترًا مربعا و61 مترا مربعا، ووحدة إدارية بمساحة 102.5 متر مربع بالمناطق السكنية التالية: (17 بمشروع "دار مصر"، و16 بمشروع "ابنى بيتك" المرحلة الأولى، 1)، و29 وحدة مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين 60 مترا مربعا و121 مترا مربعا، بالأسواق التجارية في المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، موضحًا أنه سيتم البيع في مزاد علنى.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم بيع 20 محلًا تجاريًا، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 26 و108 أمتار مربعة، بالحيين السكنيين الأول والثاني، في مزاد علنى.

وأضاف المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم بيع 4 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 15 مترا مربعا و31 مترا مربعا بالأسواق التجارية الصغيرة، بالمجاورتين (70، 71)، في مزاد علنى.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 32 و99 مترا مربعا ووحدتين مهنيتين وإداريتين، بمساحات تتراوح بين 33 و67 مترا مربعا بالسوق التجارية الإدارية في منطقة خدمات "ابنى بيتك" بالحي الثالث بالمدينة، في مزاد علني.