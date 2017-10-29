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الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في الكونغو

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في الكونغو

11:01 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في الكونغو

نيويورك (أ ش أ)
قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في إقليم "كاساي" بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعته اليوم الأحد - إن العديد من الأطفال قد توفوا بالفعل بسبب الجوع، كما شدد على أن هناك حاجة إلى مساعدات عاجلة لمنع مئات الآلاف الآخرين من أن يلقوا نفس المصير خلال الشهر المقبل.

ووصف بيزلي الوضع في إقليم "كاساي" ب"الكارثي" كما أشار إلى أن فريق البرنامج العالمي في الإقليم تابع حالات عديدة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

يشار إلى أن أكثر من مليون شخص قد فروا من منازلهم في إقليم "كاساي" منذ بدء الاضطرابات في أكتوبر 2016، وذلك بعد مقتل قائد محلي في اشتباكات مع قوات الأمن.

 

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