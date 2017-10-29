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جامعة الإسكندرية تخصص 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الشرطة والجيش

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مصراوي Masrawy

جامعة الإسكندرية تخصص 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الشرطة والجيش

11:05 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

جامعة الإسكندرية تخصص 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الشرطة والجيش

جامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندريـة اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتـور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على تخصيص 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة للدراسة بالجامعة في نظام البرامج الخاصة للحصول على البكالوريوس والليسانس ضمن مبادرة (رد الجميل) المقدمة من إحدى الشركات الخاصة.

ووفقًا للمبادرة تقوم الشركة مقدمة المنح بتحمل كافة المصروفات اللازمة لهذه المبادرة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم العلمي للحصول على منح تعليمية مجانية لأبناء شهداء الواجب من أفراد الشرطة والقوات المسلحة، على أن يتم وضع ضوابط ومعايير تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين الجامعة ومجموعة شركات إيزي كير.

ووقف مجلس الجامعة في بداية اجتماعه دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب الآثم بالواحات البحرية.

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