"مصر للطيران" تستضيف مؤتمر منظمة الـ ٩٩ لقائدات الطائرات

كتب- طه عبيد:

استضافت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مؤتمر منظمة الـ ٩٩ لقائدات الطائرات، الأحد، حيث تعقد المنظمة فعاليات الاجتماع السنوي لقائدات الطائرات، والمقام تحت رعاية وبحضور شريف فتحي الطيران المدني.

ويناقش الاجتماع أخر ما توصلت إليه المنظمة في عالم الطيران والمشاكل التي تواجه قائدات الطائرات وتوفير الحلول والأبحاث الخاصة بالطيران ، حضر المؤتمر صفوت مسلم رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران، والطيار عبد الهادي الشقنقيري، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

أنشأت منظمة الـ99 في عام 1929 بالولايات المتحدة الأمريكية بعضوية 99 طيارًا من الإناث، لذا أطلق عليها هذا الاسم، وتضم الآن ٥٠٠٠ عضوة من قائدات الطيران المدنى على مستوى العالم، وهي منظمة غير هادفة للربح، وتهدف إلى نشر ثقافة الطيران بين النساء، وتعريفهم بأهمية مجال الطيران وتقديم المنح الدراسية والتدريبية للراغبات في تعلم الطيران.

تضم المنظمة 56 قطاعًا على مستوى العالم من ضمنها القطاع العربي ، والذي تم تأسيسه في عام 1989 بالسعودية، وترأس كابتن عاليا الطوال الأردنية الجنسية القطاع، والذي يضم ١١٠ قائدة عربية من بينها ٧ مصريات، ويعد القطاع العربى من أكبر القطاعات في هذه المنظمة بعد الولايات المتحدة، وهذا الأمر أثرى القطاع العربي وزاد من أهميته.