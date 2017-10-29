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عماد أديب يعود للشاشة مجددًا على قناة الحياة

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مصراوي Masrawy

عماد أديب يعود للشاشة مجددًا على قناة الحياة

11:00 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

عماد أديب يعود للشاشة مجددًا على قناة الحياة

عماد أديب

القاهرة - مصراوي:

بعد غياب دام ما يقرب من العامين، يعود الإعلامي الكبير عماد الدين أديب للشاشة ببرنامج جديد على قنوات الحياة.

وتعقد شركة "تواصل"، المالك الجديد لقناة الحياة، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعاقد مع عماد أديب بحضور شريف خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتورة هالة سرحان رئيس شبكة قنوات الحياة وعماد أديب، الذي سيعود للشاشة ببرنامج جديد يذاع أربع أيام أسبوعيًا.

وكانت "تواصل"، استحوذت على مجموعة قنوات "الحياة" بعد اتفاقها مع شركة "سيجما"، في صفقة تعد الأضخم في قطاع الإعلام المصري.

وقال شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل" الإعلامية، في مؤتمر صحفي عقده في سبتمبر الماضي، للإعلان عن تفاصيل الصفقة، إن مجموعة "تواصل" شُكلت بالشراكة بين 90 اسمًا مساهمًا من بينهم: حازم إمام لاعب السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والمنتج محمد العدل، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال من بينهم: ياسين منصور، وحسن راتب، وكامل أبو علي.

وأعلن رئيس مجلس إدارة "تواصل" أيضًا عن التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية هبة الأباصيري، للانضمام إلى قائمة مذيعي القناة، فضلاً عن التعاقد مع الفنان محمد صبحي لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإعلاميين مجدي الجلاد وتامر أمين مستمران ضمن الخريطة البرامجية لقناة الحياة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق قناة جديدة باسم "الحياة إنجليش" قريبًا؛ لنقل الصورة الصحيحة عن باللغة الإنجليزية.

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