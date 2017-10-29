أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير : المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها

10:54 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلح

كتبت- عايدة رضوان:

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن: "المواطن هو محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها ومستوى هذه الخدمة هو المؤشر الحقيقي لنجاح الشركات من عدمه".

جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي شركات تطبيقات الكروت الذكية لمناقشة تحسين خدمات كروت التموين الذكية، وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى.

وكلف الوزير، شركات الكروت الذكية بتتبع المشكلات التي تؤدي إلى توقف البطاقة الذكية عن العمل مع ضرورة إحاطة المواطن بسبب المشكلة.

وقال الوزير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه بحث مع الشركات آليات التعامل في الفترة القادمة بين الشركات بعضها ببعض فيما يخص تبادل المعلومات وكذلك وضع آلية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو ماكينات المخابز والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية.

وطلب الوزير، ضرورة تقديم الشركات لمذكرة بالخطوات التنفيذية خلال 48 ساعة حتى يتخذ قرارًا بتجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه.

يذكر أن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل، وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعما في السلع التموينية والخبز تبلغ قيمته 80 مليار جنيه سنويا.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو شركات "سمارت" و"إيفيت" و"فرست داتا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المصيلحي: تطوير الكروت الذكية لترشيد الاستهلاك وخفض معدل استيراد القمح

    أخبار

  • التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

    أخبار

  • وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

    أخبار

  • المصيلحي: نقل مكاتب الخدمات للعاصمة الإدارية مسؤولية "التخطيط"

    أخبار

إعلان

90a7f58d83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«التموين»: نعتذر لأي مواطن واجه أزمات في تجديد الكروت

«التموين»: نعتذر لأي مواطن واجه أزمات في تجديد الكروت

وزارة التموين توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

وزارة التموين توافق على تشغيل مخبز جامعة سوهاج

التموين: إنهاء مشكلة فرض ضرائب علي حوافز إنتاج الخبز المدعم

التموين: إنهاء مشكلة فرض ضرائب علي حوافز إنتاج الخبز المدعم

وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها

وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها