وزير التموين: المواطن محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها

كتبت- عايدة رضوان:

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن: "المواطن هو محور الخدمة التي نعمل جميعا من أجل تقديمها ومستوى هذه الخدمة هو المؤشر الحقيقي لنجاح الشركات من عدمه".

جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي شركات تطبيقات الكروت الذكية لمناقشة تحسين خدمات كروت التموين الذكية، وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلى أخرى.

وكلف الوزير، شركات الكروت الذكية بتتبع المشكلات التي تؤدي إلى توقف البطاقة الذكية عن العمل مع ضرورة إحاطة المواطن بسبب المشكلة.

وقال الوزير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه بحث مع الشركات آليات التعامل في الفترة القادمة بين الشركات بعضها ببعض فيما يخص تبادل المعلومات وكذلك وضع آلية صيانة جميع النهايات الطرفية للمنظومة سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدالين أو ماكينات المخابز والتأكد من سلامة هذه النهايات الطرفية.

وطلب الوزير، ضرورة تقديم الشركات لمذكرة بالخطوات التنفيذية خلال 48 ساعة حتى يتخذ قرارًا بتجديد عقود الشركات الثلاث حتى 30 يونيو 2018 من عدمه.

يذكر أن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل، وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعما في السلع التموينية والخبز تبلغ قيمته 80 مليار جنيه سنويا.

حضر الاجتماع رؤساء وممثلو شركات "سمارت" و"إيفيت" و"فرست داتا".