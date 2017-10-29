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إلغاء قرار إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات بالنيابة الإدارية

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مصراوي Masrawy

إلغاء قرار إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات بالنيابة الإدارية

10:57 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

إلغاء قرار إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات بالنيابة الإدارية

المستشار فريـال قطب

كتب - عمرو علي:

أصدرت المستشار فريـال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 473 لسنة 2017 بإلغاء القرارات التي أصدرتها المستشار رشيدة فتح الله، رئيس الهيئة السابقة، الخاصة بإنشاء المركز الدولي لتسوية النزاعات.

وتضمن القرار الصادر بتاريخ أمس 28 أكتوبر الجاري الاطلاع على الدستور وقانون النيابة الإدارية وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 348 لسنة 2017 بإنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات والقرار رقم 349 لسنة 2017 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي للمركز والقرار 363 لسنة 2017 بتخصيص مقرًا للمركز.

وجاء بالمادة الأولى لقرار المستشار فريال قطب إلغاء تلك القرارات الخاصة بالمركز الدولي لتسوية المنازعات، وأمرت رئيس الهيئة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

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