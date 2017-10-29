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إحالة مدير عام الرسوم المتحركة وكبيرة المصممين بالتليفزيون للمحكمة التأديبية

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مصراوي Masrawy

إحالة مدير عام الرسوم المتحركة وكبيرة المصممين بالتليفزيون للمحكمة التأديبية

10:52 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

إحالة مدير عام الرسوم المتحركة وكبيرة المصممين بالتليفزيون للمحكمة التأديبية

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

قررت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الرسوم المتحركة والحيل السينمائية وكبيرة المصممين بالتليفزيون للمحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 166 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت قيام الأولى بمساعدة الثانية في تقاضي أموال بدون وجه حق ورغم تغيبها عن العمل.

وأكد تقرير الاتهام أن مارجريت فايق جرجس، مدير عام الرسوم المتحركة والحيل السينمائية بالتليفزيون، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة وخالفت القواعد والأحكام العمول بها في لوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأن لم تقم باتخاذ ثمة إجراء حيال تغيب الثانية عن العمل دون مسوغ قانوني لمدة 16 يومًا، مما أدى إلى قيامها بصرف مبلغ مستحقات مالية دون وجه حق عن فترة غيابها بسبب السماح لها بالتوقيع بسجل إثبات الحضور والانصراف عن تلك الأيام سترًا للغياب.

وتبين من أوراق القضية عدم قيام المتهمة بمخاطبة موقع الويب سايت طوال فترة تكليف كل من أماني نصار وياسمين المعتز بالله بصورة شهرية للتأكد من انتظام المذكورتين في العمل قبل قيامها بإدراج اسميهما بكشوف الحوافز.

وأكد التقرير أنه لم تراع فاتن هاشم محمد، كبيرة المصممين بإدارة الرسوم المتحركة مواعيد العمل والضوابط الموضوعة بشأن التغيب وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن تغيبت عن العمل دون مسوغ قانوني، ورغم ذلك تقاضت مستحقاتها المالية عن فترة غيابها دون وجه حق ثم وقعت بدفتر الحضور والانصراف بعد عودتها عن تلك الأيام لتغطية فترة الغياب.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمتين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

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