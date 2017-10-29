إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفاوتة في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، بسبب خلافات الجيرة.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بشارع محمد الفردي بمنطقة الهانوفيل، على إثره انتقلت قوة من ضباط القسم لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، "ا. ج. ع"، 17 عاما، عاطل، مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر من الناحية اليسرى، و"ع. ا. ع"، 21 عاما، عاطل، السابق اتهامه في القضية جنح القسم (سرقة)، مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر من الناحية اليسرى، و"ك. ا. ش"، 20 عاما، عاطل، السابق اتهامه في قضيتي (سرقة - سلاح أبيض)، مصاب بطلق ناري خرطوش بالوجه، ووالده "ا. م. ش"، 55 عاما، عامل، السابق اتهامه في قضيتي (مشاجرة- سلاح أبيض)، مصاب بطلق ناري خرطوش بالرقبة.

وبين طرف ثان كل من "أ. ص. ص"، 19 عاما، عاطل، السابق اتهامه في 8 قضايا (سلاح - مشاجرة- سرقة)، و"م. خ. م"، 19 عاما، عاطل، و"ع. م. ا"، 17 عاما، جميعهم مقيمين بالمنطقة محل البلاغ - تربطهما علاقة جيرة.

وتبين أن المشاجرة اندلعت لوجود خلافات بين الطرفين بسبب الجيرة وسابقة تعدي الثالث بالضرب على الخامس، واليوم حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب، وإطلاق الخامس عيارين ناريين من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفين وبحوزة الخامس السلاح المستخدم (فرد خرطوش)، محلي الصنع عيار 12، و3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة كلاً من السادس والسابع سلاح أبيض (سكين).

وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.