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«حرب شوارع في الشرقية».. احتراق 6 منازل ومصرع ربة منزل

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«حرب شوارع في الشرقية».. احتراق 6 منازل ومصرع ربة منزل «حرب شوارع في الشرقية».. احتراق 6 منازل ومصرع ربة منزل

التحرير

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استيقظ أهالي قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر في الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على حالة أشبه بـ"حرب شوارع"، حيث اندلعت النيران في 6 منازل لـ"عرب فلسطين" الموجودين بالقرية، وانتهى الأمر بالدفع بتشكيلات كبيرة من قوات الأمن والأمن المركزي.

البداية كانت بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بعدد من منزال قرية "سنجها"، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء وخزانين مياه، وتم السيطرة على النيران التي امتدت لـ 6 منازل بالقرية.

وبالفحص تبين أن الأمر برمته ناتج عن مصرع "فتحية.م" 36 عامًا، ربة منزل، عقب 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم عقب تعرضها لإصابة في الرأس، بعدما تصادف مرورها بالقرب من مشاجرة بين عدد من الأهالي بسبب مرور "زفة عروسة" بجوار سرادق عزاء.

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وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن مشاجرة وقعت بين الطرفين (أصحاب السرادق وأصحاب الزفة) منذ 3 أيام، حيث تصادف مرور المجني عليها لزيارة منزل شقيقها، فأصيبت بحجر في رأسها جراء المشاجرة وتم نقلها لمستشفى "أولاد صقر" المركزي لإسعافاها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وألقى رجال مباحث المركز، القبض على اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، فيما رفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية وأشعلوا النيران في 6 منازل، قبل أن تدفع الحماية المدنية بـ15 سيارة وخزانين مياه ويتم السيطرة على النيران وإخمادها، فيما دفعت مديرية الأمن بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي، للتواجد بالقرية؛ تحسبًا لتجدد الاشتباكات.

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التحرير

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