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تعيين حليف للرئيس الصيني مسؤولا للحزب الشيوعي في شنغهاي

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مصراوي Masrawy

تعيين حليف للرئيس الصيني مسؤولا للحزب الشيوعي في شنغهاي

10:07 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

تعيين حليف للرئيس الصيني مسؤولا للحزب الشيوعي في شنغهاي

الرئيس شي جين بينج

بكين (د ب أ)
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه جرى تعيين لي تشيانج الحليف المقرب من الرئيس شي جين بينج مسؤولا للحزب في شنغهاي، العاصمة المالية للبلاد.

وبهذا يخلف "لي" المسؤول هان تشنج، الذي انضم الأربعاء الماضي إلى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، والتي تضم سبعة من قادة الحزب من بينهم الرئيس.

وقام الحزب الأسبوع الماضي بتعديل في قياداته في الاجتماع الذي يعقد مرة كل خمس سنوات. وخلال الأشهر القادمة، سيكون هناك سلسلة من التعيينات لمواقع حزبية في مختلف المناطق بما يعكس التشكيل الجديد للسلطة.

وسبق أن خدم "لي" 58 عاما، كمسؤول للحزب لمقاطعة جيانغسو. ويعد مقربا لشي، حيث عمل معه عندما كان شي أمينا للحزب في مقاطعة تشجيانغ، من عام 2002 وحتى 2007 .

وخلال السنوات الخمس الأولى لشي في الحكم، عزز سلطاته من خلال تعيين حلفاء له وعزل خصومه السياسيين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد.

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