وزير الخارجية يشارك في اجتماع لدول التحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض

القاهرة (مصراوي)

يشارك سامح شكري وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمقرر عقده اليوم الأحد الموافق 29 الجاري في مدينة الرياض، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال البيان إن الاجتماع يعقد لبحث مستجدات الأزمة اليمنية، والتنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيناقش ثلاثة محاور رئيسية هي، المحور العسكري بهدف تقييم الوضع الأمني والعمليات العسكرية القائمة، والمحور السياسي الخاص بأولوية التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الدولية الخاصة بالعملية السياسية في اليمن والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

أما المحور الثالث فهو الوضع الإنساني والجهود المبذولة من جانب التحالف للتعامل مع التحديات الإنسانية في اليمن، وكيفية التنسيق بين الدول أعضاء التحالف من أجل تقديم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتخفيف المعاناة التي يمر بها المواطنون، فضلاً عن جهود إعادة إعمار اليمن في جميع المجالات.