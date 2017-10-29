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"مغص" مفاجئ لملكة الجمال الكون بمطار القاهرة قبل سفرها لأمريكا

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مصراوي Masrawy

"مغص" مفاجئ لملكة الجمال الكون بمطار القاهرة قبل سفرها لأمريكا

09:54 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مغص مفاجئ لملكة الجمال الكون بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أصيبت إيريس ميتينير ملكة جمال الكون بمغص مفاجئ بمطار القاهرة اليوم الأحد، قبل سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم علاجها ولحقت بطائراتها التي تاخر اقلاعها نصف ساعة، وذلك بعد زيارة استغرقت 6 أيام لتنشيط حركة السياحة إلى .

صرحت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، تلقت العيادة إشارة من صالة الخدمة المميزة، بوجود حالة مرضية، فتوجه طبيب الحجر الصحي للكشف على الراكبة، تبين أنها ملكة جمال الكون، وتعانى من مغص وتم إعطاءها قرص دواء وغادرت علي الطائرة المتجهة إلى نيويورك .

قام رجال العلاقات العامة من شركتي مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي وهيئة تنشيط السياحة برئاسة نسرين عثمانلي، بإنهاء إجراءات سفر ملكة جمال الكون على رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك .

يذكر أن يحيى راشد وزير السياحة، استقبل ايريس ميتيرير ملكة جمال الكون، خلال جولتها بمنطقة الأهرامات، شارك في اللقاء النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وتأتى هذه الزيارة ضمن البرنامج السياحي الذى نظمته هيئة تنشيط السياحة لملكة الجمال، والذى شمل مدينة الإسكندرية والأهرامات والمتحف المصري بالتحرير .

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