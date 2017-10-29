مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران عقب تهديدات ترامب

فيينا (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع القادة الايرانيين اليوم الاحد بعد اقل من اسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اجتماعات امانو "ستركز على تحقق ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ ايران" لاتفاقية عام 2015 التي تلزمها بخفض برنامجها النووي المثير للجدل مقابل موافقة القوى العالمية على رفع العقوبات عنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" أن امانو سيلتقي نائب الرئيس علي أكبر صالحي الذي يشرف على نشاطات ايران النووية.

وكان ترامب أعلن في 13 أكتوبر انه سيسعى إلى تشديد اتفاق عام 2015 بحجة أن بنوده المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة ضعيفة جدا وأنها لن تكون قادرة على منع طهران من بناء أسلحة نووية.

وهدد ترامب بانه يستطيع الانسحاب في النهاية من الاتفاق إذا لم يوافق الكونجرس الامريكي أو حلفاء الولايات المتحدة على فرض المزيد من القيود على إيران.