أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران عقب تهديدات ترامب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران عقب تهديدات

10:00 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران عقب تهديدات ترامب

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع القادة الايرانيين اليوم الاحد بعد اقل من اسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اجتماعات امانو "ستركز على تحقق ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ ايران" لاتفاقية عام 2015 التي تلزمها بخفض برنامجها النووي المثير للجدل مقابل موافقة القوى العالمية على رفع العقوبات عنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا" أن امانو سيلتقي نائب الرئيس علي أكبر صالحي الذي يشرف على نشاطات ايران النووية.

وكان ترامب أعلن في 13 أكتوبر انه سيسعى إلى تشديد اتفاق عام 2015 بحجة أن بنوده المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة ضعيفة جدا وأنها لن تكون قادرة على منع طهران من بناء أسلحة نووية.

وهدد ترامب بانه يستطيع الانسحاب في النهاية من الاتفاق إذا لم يوافق الكونجرس الامريكي أو حلفاء الولايات المتحدة على فرض المزيد من القيود على إيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روحاني: لن نتردد في إنتاج أي سلاح دفاعي

    أخبار

  • الرئيس الأمريكي: سنشر الوثائق المتعلقة باغتيال كنيدي باستثناء بعضها

    أخبار

  • - ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

    أخبار

  • "توجيه أول الاتهامات في التحقيق بشأن تدخل " في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

إعلان

a43b669030.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل

سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران عقب تهديدات ترامب

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران عقب تهديدات ترامب

إجراءات أمنية مشددة في طوكيو قبيل زيارة ترامب

إجراءات أمنية مشددة في طوكيو قبيل زيارة ترامب