إجراءات أمنية مشددة في طوكيو قبيل زيارة ترامب

طوكيو (د ب أ)

دعا رجال شرطة وأصحاب متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو السكان إلى التعاون، وسط الإجراءات الأمنية المشددة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة أوائل الشهر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن نحو 20 مشاركا قد أطلقوا الدعوة أمام محطة قطار وفي شارع للتسوق بمنطقة "أوتا وارد" اليوم الأحد.

ويصل ترامب إلى اليابان في 5 نوفمبر في زيارة تستمر ثلاثة أيام . وتعتزم شرطة طوكيو نشر أكثر من عشرة آلاف فرد، وهو رقم قياسي بالنسبة لزيارة رئيس أمريكي للدولة.

وحث المشاركون السكان على استدعاء الشرطة في حالة رؤية أي شخص مشتبه به. كما قاموا بتوزيع ألف منشور للدعوة إلى تفهم الإجراءات الأمنية المشددة وللتعاون من جانب المواطنين .