أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير: واشنطن تضغط لضم أكراد سوريا إلى المفاوضات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير: واشنطن تضغط لضم أكراد سوريا إلى المفاوضات

09:57 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

تقرير: واشنطن تضغط لضم أكراد سوريا إلى المفاوضات

أكراد سوريا - ارشيفية

القاهرة (د ب أ)

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد بأن واشنطن أبلغت المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بضرورة ضم الأكراد إلى عملية المفاوضات السياسية، الأمر الذي يتوقع أن يثير غضب أنقرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا تزامن مع نصيحة الخارجية التركية لـ "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بالتعاطي الإيجابي مع "مؤتمر حميميم" الذي ترعاه موسكو واشتراط عدم مشاركة "الاتحاد الوطني الديمقراطي" الكردي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي القول إن الفترة المقبلة ستكون مهمة إزاء سلسلة من المؤتمرات، هي: اجتماعات آستانة غداً وبعد غد، والمؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض في 10 نوفمبر، و"مؤتمر شعوب سورية" في حميميم في 18 نوفمبر، والجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في 28 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى حدوث مداولات بين فنيين روس وأكراد حول مبادئ الدستور، ومدى قبول تحول سوريا إلى "دولة اتحادية – فيدرالية" على غرار النموذج الروسي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان

    أخبار

  • بوتين يؤكد دعمه لوحدة الأراضي السورية في اتصال بأردوغان

    أخبار

  • "أطباء بلا حدود": إغلاق الحدود بين سوريا والعراق يضر بالنازحين

    أخبار

  • سوريا: ما نعرفه عن هجوم خان شيخون الكيماوي

    أخبار

إعلان

0006c8fe99.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها