تقرير: واشنطن تضغط لضم أكراد سوريا إلى المفاوضات

القاهرة (د ب أ)

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد بأن واشنطن أبلغت المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بضرورة ضم الأكراد إلى عملية المفاوضات السياسية، الأمر الذي يتوقع أن يثير غضب أنقرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا تزامن مع نصيحة الخارجية التركية لـ "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بالتعاطي الإيجابي مع "مؤتمر حميميم" الذي ترعاه موسكو واشتراط عدم مشاركة "الاتحاد الوطني الديمقراطي" الكردي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي القول إن الفترة المقبلة ستكون مهمة إزاء سلسلة من المؤتمرات، هي: اجتماعات آستانة غداً وبعد غد، والمؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض في 10 نوفمبر، و"مؤتمر شعوب سورية" في حميميم في 18 نوفمبر، والجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في 28 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى حدوث مداولات بين فنيين روس وأكراد حول مبادئ الدستور، ومدى قبول تحول سوريا إلى "دولة اتحادية – فيدرالية" على غرار النموذج الروسي.