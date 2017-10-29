روحاني: لن نتردد في إنتاج أي سلاح دفاعي

طهران (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية "لن تتردد في إنتاج وتخزين أي سلاح تراه ضروريا للدفاع عن نفسها".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :"من أجل الدفاع عن أنفسنا وشعبنا، فإننا لن نتردد في تصنيع وإنتاج وتخزين أي سلاح نحتاجه للدفاع عن أنفسنا".

وشدد، في كلمة أمام جلسة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) للمصادقة على تعيين وزيري العلوم والطاقة، أن هذا "لا يتعارض مع أي قانون دولي".