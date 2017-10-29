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حركة المرور.. تكدسات بكوبري الحرفيين والسودان وفيصل وكوبري عباس

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. تكدسات بكوبري الحرفيين والسودان وفيصل وكوبري عباس

09:45 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

حركة المرور.. تكدسات بكوبري الحرفيين والسودان وفيصل وكوبري عباس

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الأحد، تكدسات في حركة السير وبعض الكثافات المرورية المتحركة على عدد من الطرق والمحاور بمناطق القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية.

وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

ورصدت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة، حادث تصادم بمنزل كوبري الحرفيين مما تسبب في ظهور كثافات مرتفعة.

وظهرت كثافات متحركة بكوبري الجامعة للقادم والمتجه إلى الجيزة، والأمر ذاته أمام جامعةعين شمس، فتم تكثيف الخدمات بتلك المناطق لتيسير الحركة المرورية.

ويعمل الطريق القادم من شارع الثورة في الاتجاهين بصورة جيدة وكذلك محور المشير وطريق صلاح سالم العروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر حيث وجدت كثافات اقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه وهدوء في جميع المحاور.

ورصدت غرفة عمليات مرور الجيزة، كثافات متوسطة بشارع السودان نزلة كوبري فيصل وشارع الهرم في اتجاه كوبري الجيزة ونفق نصر الدين بالهرم وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان.

وعلى الطريق الدائري رصدت غرفة عمليات المرور ازدحام على الطريق للمتجه من منطقة السلام حتى نزلة مؤسسة الزكاة والمرج وكذلك نزلة طريق بنها الزراعي.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

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