8 مذيعات تعرضن لمواقف محرجة.. إحداهن سقط شعرها وأخرى بملابس فاضحة

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في بعض الأحيان قد يكون للبث المباشر على الهواء مخاطر كثيرة، وعادة ما تتعلق بشكل كبير بمقدّم البرنامج، مثل تلعثمه أو تلقيه مكالمات محرجة أو غيرها، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المذيعات اللاتي تعرضن لمواقف محرجة على الهواء ولم تستطع بعضهن التغلب على الموقف..

1- هبة رشوان

تعرضت المذيعة "هبة رشوان"، مقدمة برنامج "امرأة عصرية" الذي يعرض على القناة الأولى المصرية، لموقف محرج على الهواء قبل أيام قليلة، حيث ظهرت وفي يدها "ورقة نتيجة"، ما عرضها لانتقاد واسع من جانب البعض، ولكنها دافعت عن ذلك بتصريحها لأحد المواقع الإخبارية أن ضيفها بالحلقة هو من أعطاها الورقة التي دون عليها بعض النقاط الخاصة بالمناقشة.

2- مذيعة رومانية

في مارس من العام الماضي تعرضت روكسانا فانسيا، مقدمة النشرة الجوية في تلفزيون روماني، لموقف محرج تداوله الكثيرون عبر الإنترنت، بعد أن قررت تقديم مجموعة من التمارين الرياضية أثناء فقرتها، وبينما كانت تقفز في الهواء رافعة يدها ظهر الجزء الأعلى من جسدها، وهو ما سبب لها إحراجًا شديدًا.



3- مذيعة مغربية

في وقت سابق من شهر يونيو العام الماضي تداول البعض مقطع فيديو لمذيعة بالقناة الأولى المغربية تعرضت لموقف محرج أثناء تقديمها النشرة الإخبارية على الهواء، حيث التصقت ورقة صغيرة بجبهتها مما أوضعها في الحرج واضطرت للخروج إلى فاصل.

4- مذيعة "العربية"

في أغسطس من العام الماضي، بعد فشل مجموعة من ضباط الجيش في تركيا بالقيام بمحاولة انقلاب، أخطأت مذيعة قناة "العربية" نيكول تنوري، أثناء قراءتها تصريحًا للرئيس التركي السابق عبد الله الغول، حيث قالت أثناء النشرة: "ضباط من الجيش قاموا بمحاولة انقلاب، لكن للأسف"، واستدركت خطأتها قائلة: "لكن الشكر لله تم إحباطها"، وهو ما اعتبره البعض تأييدًا من المذيعة للانقلاب.

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5- انقطاع الكهرباء

في يونيو من العام الماضي تعرضت مذيعة مغربية لموقف محرج على الهواء مباشرة، حيث كانت تقدّم نشرة أخبار الطقس بالتليفزيون المغربي، ولكنها فؤجئت بانقطاع التيار الكهربائي عن شاشة العرض، وهو ما دفعها للوقوف صامتة لثواني قليلة، ثم استكملت نشرتها بعد عودة التيار، ولكنها فؤجئت مرة أخرى بأن شاشة العرض لا تظهر عليها البيانات فغادرت الاستوديو.

6- ريهام سعيد

تعرضت المذيعة والإعلامية ريهام سعيد لموقف محرج، في أغسطس من العام الماضي في إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" على قناة "النهار"، حيث سقطت خصلة من شعرها المستعار، ولكنها لم تنتبه لذلك، وتداول كثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحلقة ساخرين من هذا الموقف.

7- مذيعة الحذاء

في شهر يونيو من العام الماضي، تعرضت الصحفية الفرنسية "فاليري مويس" لموقف محرج على الهواء أثناء تقديمها النشرة الجوية، حيث علق حذاؤها ذو الكعب العالي، وهو ما دفع صديقها "ويليام ليميرجي" للتدخل، فانحنى على ركبتيه وحل الأزمة، ولكنها شعرت بالحرج الشديد وقتها.

8- مذيعة KTLA

تعرضت مقدمة النشرة الجوية "ليبرتا تشان" بقناة KTLA الأمريكية لموقف محرج بعد أن قدم لها أحد زملائها بالاستوديو سترة لترتديها على الهواء مباشرة، بعد أن رأت القناة أن الفستان الذي ترتديه غير مناسبًا، وعلّقت وقتها "تشان" قائلة: "أشعر الآن كأني أمين مكتبة".

