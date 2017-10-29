ضابط الشرطة أطلق سراحها بسبب «عالم سمسم».. 12 معلومة عن سلوى محمد علي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قمة الإبداع أن تترك ممثلة (دور ثانوي) أثرًا بالغًا في نفس الجمهور، بحضور (نجمة الشباك) التي يروج لها الجميع، فهي التي تزيل اسمها (تتر) العمل الفني، وغابت صورها عن "أفيش" الأفلام، ورغم ذلك يخرج من يجهل اسمها ويسأل "مين الممثلة دي؟"، وبالفعل ظل ذلك السؤال مطروحًا حتى وقت قريب بين الجمهور بعد كل عمل تظهر فيه، إلى أن بدأ اسمها يتردد وبقوة في وسائل الإعلام، لنكتشف أننا أمام موهبة طاغية لم تُفتح لصاحبتها أبواب النجومية، لكنها فتحت أبواب القلوب، ولمست بإحساسها العالي وجدان المشاهدين، وهذا يكفيها، وما دون ذلك لا يعنيها.. هي الفنانة سلوى محمد علي.



يرصد "التحرير - لايف" في التقرير التالي 12 معلومة عن الفنانة سلوى محمد علي.

1- ولدت في يوم 29 أكتوبر من عام 1964.

2- تخرجت في معهد الفنون المسرحية، دفعة الفنانتين إلهام شاهين، وليلى علوي.

3- كانت موهبتها التمثيلية محدودة جدا عقب دراستها في معهد الفنون، فاتجهت إلى التدريب المكثف في عدد من الفرق المسرحية.

4- قدمت الكثير من الأعمال الفنية الإذاعية مع الفنان محمود مرسي، الذي نصحها بعدم استهلاك وجهها في التمثيل التليفزيوني، وقبول الأدوار الجيدة فقط، ما تسبب في انحصار شهرتها بعد ذلك.

5- لم تكن النجومية هدفها الأوحد، لذا تزوجت وأنجبت، فأسست أسرة، ثم اتجهت للتمثيل التليفزيوني بعد ذلك.

6- تعشق (الدوبلاج)، وتعتبر دورها (زيزي) في مسلسل (بوجي وطمطم) بمثابة الانطلاقة الحقيقية لها في عالم التمثيل، لذا تقبل جميع أدوار الدولاج التي تُعرض عليها دون تردد رغم انشغالها بتصوير الأعمال التليفزيونية، فشاركت في دور حيوان شرير خفيف الظل فى مسلسل (الأسد الملك)، مع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

شاهد أيضا

7- بداية شهرتها كانت من خلال تقديم دور (الخالة خيرية) في برنامج الأطفال (عالم سمسم) لمدة 7 سنوات متتالية، فأصبح هذا الدور ملتصقًا بها رغم ما قدمته من أعمال فنية بالسينما والتليفزيون، وتحكي بشأن ذلك موقفًا تعرضت له في الشارع، فقالت: "كنت سايقة عربيتي وقابلت لجنة، فالضابط طلب مني الرخص، وفجأة لقيته بيقولي ايه ده! الخالة خيرية، فعرفت إنه من الأطفال اللي اتربوا على إيد الخالة خيرية، وسلمني الرخص ومشيت على طول ساعتها"، وذلك وفق روايتها في برنامج (مصر في يوم)، المذاع على قناة دريم 2.

8- تجمعها "كيميا" تمثيلية معقدة مع الفنانة سوسن بدر، فقد ذكرت لقاء تليفزيوني أنها تخاف منها وتعمل لها ألف حساب، وتأخذ من طاقتها التمثيلية، ولعل هذا كان سببًا في نجاح دورهما بمسلسل "الحارة"، حيث أدت "سلوى" دور الصديقة المسيحية لسوسن بدر، التي رافقتها لحظات السعادة والمرض.

9- اعترفت أنها تعرضت للاكتئاب بسبب دورها في مسلسل "سيرة حب" حيث كانت تجسد شخصية سيدة مريضة بالسرطان، وهو الدور الذي تفرغت له تمامًا لمدة عام كامل، وتقمصته من خلال صديقتها التي توفيت بمرض السرطان، ورفضت أن تجسد دور مشابه بعد ذلك، وفق ما صرحت به في حوار مع مجلة المصور.

10- كانت تخشى فشل شيرين في مسلسل "طريقي"، خاصة وأن تجربتها التمثيلية الأولى في فيلم "ميدو مشاكل" لم تكن موفقة، لكن المسلسل حقق نجاحًا واسعًا، وتمكنت سلوى رغم مساحة دوره الصغير في ذلك المسلسل من ترك بصمة مؤثرة في النفوس، حيث جسدت دور سيدة تزوجت وعاشت في أمريكا، ولكن بعد عدة سنوات انفصلت عن زوجها ولم تنجب، لتعود الي مصر وتقابل حبها الأول.

11- من أهم أعمالها السينمائية (فتاة المصنع) و(ميكروفون) و(احكي يا شهرزاد) و(بعد الموقعة)، كما تميزت في دور كوميدي خفيف بفيلم (جاءنا البيان التالي) مع الفنان محمد هنيدي، فكانت هي (ميرفت) التي فازت بجائزة شركة (باور فاميلي)، لتتزوج من (علاء) سليمان عيد.

12- أيدت ثورة 25 يناير بقوة، وأكدت أن أهدافها لم تتحقق بعد، كما أنها اعترفت بانتمائها لـ(الناصرية)، حيث كانت تحب جمال عبد الناصر؛ لأنها من الطبقة التي استفادت بمجانية التعليم، وما شابه ذلك من الامتيازات التي منحها (ناصر) للفقراء.