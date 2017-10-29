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عقب مقتل ربة منزل وحرق 6 منازل.. استنفار أمني بقرية "سنجها" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

عقب مقتل ربة منزل وحرق 6 منازل.. استنفار أمني بقرية "سنجها" في الشرقية

09:39 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حالة أشبه بـ"حرب شوارع"؛ حيث اندلعت النيران في 6 منازل لعرب فلسطين المُقيمين بالقرية، إثر نشوب مشاجرة على خلفية مصرع ربة منزل.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق في عدد من منزال قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 15 سيارة إطفاء وخزانين مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد امتداد النيران لـ 6 من منازل القرية، وبالفحص تبين أن الأمر برمته ناتج عن مشاجرة كبيرة بين عدد من الأهالي؛ على خليفة مصرع "فتحية. م" 36 عامًا، ربة منزل، بعد 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم عقب تعرضها لإصابة في الرأس.

وتبين من التحقيقات الأولية، مصرع "فتحية" متأثرةً بإصابتها منذ ثلاثة أيام، أثناء مرور زفة عرس بجوار سرادق عزاء، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين (أصحاب السرادق واصحاب الزفة) وتصادف مرور المجني عليها لزيارة منزل شقيقها، فأصيبت بحجر في رأسها جراء المشاجرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز، وقتها، من القبض على اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، فيما رفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية وأشعلوا النيران في 6 منازل، فيما تم السيطرة على الحريق، ودفعت مديرية الأمن بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي، إلى القرية؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات جديدة.

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