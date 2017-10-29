حيلة تستخدمها الكلاب لاستعطاف البشر.. تعرف عليها

كتب- أحمد عصام روّاي:

تتمكن الكلاب من التواصل مع البشر واستدراج تعاطفهم ليس بسبب وفائهم وقدرتهم على حماية ممتلكاتهم ممتلكاتهم فقط، ولكن لأنها تستطيع استخدام تعابير الوجه الكلائمة للتعامل مع البشر.

فبحسب ما ذكره الباحثون بمركز دراسة وعي الكلاب بجامعة "بورتسموث" في إنجلترا، تتميز الكلاب بالذكاء العاطفي العالي، كما يمكنها التحكم بعضلات الوجه، فتستطيع القيام بالعديد من تعبيرات الوجه المتنوعة التي تلائم المواقف المختلفة التي تتعرض لها مثل الفرحة والاشتياق والحزن والندم.

تعلمت الكلاب على مدار السنين التي قضتها في رفقة الإنسان، أن البشر كائنات بصرية، وأنها تستطيع التواصل معنا عبر لغة العيون وتعبيرات الوجه.

تخفض الكلاب رأسها وتضيق أعينها في حالة الإحساس بالندم، ثم تبادر بعدها بتوسيع الأعين ورفع الحواجب وخفض الأذن كعلامة على الاستعطاف وطلب السماح.

وقالت "كيمنيسكي" -الباحثة بمركز وعي الكلاب-: "إن الكلاب تتميز بحساسية قوية للوجود البشري، فبمجرد أن يولي الإنسان انتباهه نحو حيوانه الأليف، فإن الكلب سيغير تعبيرات وجهه لكي تلائم مشاعر صاحبه".

وأكدت "كيمنيسكي"، أن تلك الظاهرة كانت نتاج آلاف السنين من تطويع البشر للكلاب، مما أثر في الوعي التطوري للكائنين.