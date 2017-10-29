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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20    26

وسط الدلتا 20 26

الإسكندرية 19 25

بلطيم 19 27

مرسى مطروح 18 25

السلوم 16 23

سيوة 15 27

بورسعيد 20 27

دمياط 20 27

العريش 18 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 17 28

السويس 17 27

رأس سدر 21 29

نخل 14 25

نويبع 19 28

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طابا 17 25

سانت كاترين 10 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 33

مرسى علم 23 30

الفيوم 17 26

بنى سويف 17  26

المنيا 14 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 19 32

أبوسمبل 20 30

الوادى الجديد 14 27

شلاتين 22 29

أبو رماد 23   30

رأس حدربة 24       27

حلايب 24 27

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