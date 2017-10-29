محكمة أمريكية تستدعي باراك أوباما للقيام بواجبه المدني كمحلف الشهر القادم

واشنطن - أ ش أ

استدعت محكمة في ولاية إلينوي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للقيام بواجبه المدني كمحلف الشهر القادم.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تيم إيفانز أحد قضاة محكمة في مقاطعة كوك، قوله إن أوباما أكد له من خلال ممثليه عزمه القيام بواجبه كمواطن وكأحد سكان هذه المنطقة.

وأضاف إن الرئيس السابق مواطن عظيم لمدينته ولأمريكا، معربا عن سعادته بإدراك أوباما لمسؤوليته في أداء هذه الخدمة مثل أي مواطن أمريكي آخر.

وينص القانون الأمريكي على إمكانية أن يطلب من مواطن حضور جلسة محاكمة كعضو في هيئة المحلفين التي تقيم الأدلة المقدمة إلى المحكمة وتلعب دورا في عملية التقاضي.

ويتقاضى المواطن المختار 40 دولارا يوميا بدلا عن حضوره ويمكنه طلب تغيير تاريخ الموعد المحدد للمشاركة ولكن بحال تكرار رفضه الاستجابة لاستدعائه بدون مبرر مقنع قد يتهم بـ"احتقار المحكمة" ما يعرضه لعقوبات.