ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة مفخخة بالصومال إلى 53 قتيلا ومصابا

مقديشيو - أ ش أ

أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة مفخخة أمام أحد الفنادق في العاصمة مقديشيو إلى 23 قتيلا وأكثر من 30 مصابا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن الكابتن محمد حسين قوله إنه تم إنقاذ عدة أشخاص بينهم وزير حكومي من فندق "ناسا هابلود" حيث استمر إطلاق النار المكثف بين مجموعة من المهاجمين وقوات الأمن.

وأشار حسين إلى مقتل ثلاثة من المهاجمين، ذلك في الوقت الذي قام فيه عدد آخر منهم بإلقاء قنابل يدوية وقطع الكهرباء داخل مبنى الفندق.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر أمس (السبت)، وذكرت أن مقاتليها كانوا متواجدين داخل الفندق.