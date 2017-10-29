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«القومي للمرأة»: نحتاج قانون يمنع استخدام الفتيات كسلعة في الإعلانات

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«القومي للمرأة»: نحتاج قانون يمنع استخدام الفتيات كسلعة في الإعلانات «القومي للمرأة»: نحتاج قانون يمنع استخدام الفتيات كسلعة في الإعلانات

التحرير

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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن في حاجة لقانون يجرم العنف ضد المرأة ويضع تعريف محدد لهذا العنف، ويجب أيضًا وضع قوانين تمنع استخدام الفتيات كسلعة، خاصة في المواد الإعلانية.

وأضافت مايا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أنه يجب عمل قانون شامل يحفظ حقوق المرأة، حيث أن الجزائر والسعودية وتونس ولبنان وضوعوا مؤخرًا قانونًا لحماية المرأة من العنف.

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وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن هناك 119 دولة أصدروا قانونًا بشأن العنف المنزلي للمرأة، و155 دولة أصدرت قانونًا بشأن التحرش الجنسي.

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التحرير

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