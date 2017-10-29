يوسف زيدان: أحمد عرابي «حرق» الإسكندرية وأمر جنوده باستباحتها

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قال يوسف زيدان، المفكر والروائي، مساء السبت، إنه لم يصف الزعيم أحمد عرابي بـ«الفأر»، كما نقلت عنه صحفية -وصفها بالصفراء-، مؤكدًا أنه لن يدخل في مهاترات مع أحد ممن شنوا هجمات إعلامية ضده.

وأضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «كل يوم» على قناة «أون إي»، أن عرابي حرق مدينة الإسكندرية وأمر جنوده باستباحتها، تطبيقا لخطة قام بها الروس قبل ذلك.

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واستطرد: «بطلوا تختلفوا في الأشخاص، لكن انظروا في النتائج التي قاموا بها منذ توليهم المسئولية حتى تركهم لها.. فكرة الحديث عن الكاريزما أو الزعامة كلام فاضي».