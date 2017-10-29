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قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 20 جنيهًا فقط.. والسبب

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مصراوي Masrawy

قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 20 جنيهًا فقط.. والسبب

07:43 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 20 جنيهًا فقط.. والسبب

قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع بـ 20 جنيهًا فقط.

 

كتب - مصراوي:

في قرية جانجي الإيطالية، سعر المنزل بنفس سعر كوب من القهوة، وتقع البلدة الصغيرة بالقرب من مدينة باليرمو في جزيرة صقلية، حيث يتكلف المنزل يورو واحد أي قرابة 20 جنيهًا مصريًا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتقع جانجي بعيدًا عن صخب باليرمو، حيث تبتعد عنها مسافة ساعتين بالسيارة. وتم بناء البلدة، التي بها 6700 نسمة، على قمة تل، وتتمتع بمنظر رائع بلا شك.

ويبدو أن الوقت توقف في وقت ما فى فترة القرون الوسطى في وسط البلدة القديمة، حيث توجد متاهة من الطرق الصغيرة والكنائس التي لا حصر لها.

وتحاط البلدة بمنطقة تسلق رائعة، ومناظر رائع لجبل اتنا. ولكن لا يستطيع المرء أن يعيش في المنطقة بسبب المناظر فقط أو الشوارع الهادئة، لذلك ترك الكثير من الشباب البلدة، وتوجهوا إلى المدن الكبيرة أو للخارج.

وكان عمدة البلدة السابق جيوسيبي فيراريلو اقترح بيع بعض المنازل المتداعية في البلدة بسعر كوب من القهوة مقابل أن يقوم المشترون بالموافقة على تجديد المنازل خلال ثلاث سنوات. كما يتعين على المشترين أيضاً تقديم سند بقيمة 5000 يورو، حيث يستردون المبلغ بمجرد انتهاء أعمال التجديد.

وقال عمدة البلدة الجديد باولو ميجليازو، الذي أعرب عن فخره بالفكرة كما لو أنه هو الذى اقترحها "الهدف هو تحديث وسط البلدة التاريخي، وإعادة توزيع السكان ودعم أصحاب المهن اليدوية المحليين". وتم بيع نحو 100 منزل بهذه الطريقة، كما تم تدشين مشاريع مماثلة في توسكاني ولاتسيو.

ويمكن أن ترى في الصفحة الرئيسية للقرية 30 منزلًا مطروحة للبيع، مما يعطي انطباعًا مبدئيًا بشأن أنواع المساكن المتاحة للبيع، ولكن من الأفضل كثيرًا استقلال سيارة اليساندرو من طراز فيات القديمة والتجول في شوارع البلدة.

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مصراوي Masrawy

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