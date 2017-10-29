إحدى نجمات مسلسل "سوبرانوز" الأمريكي تتهم واينستين باغتصابها

لوس أنجليس - (د ب أ)

انضمت الممثلة انابيلا سيورا، إحدى نجمات مسلسل الجريمة الأمريكي "سوبرانوز"، إلى قائمة الممثلات اللاتي يتهمن المنتج الأمريكي هارفي واينستين باغتصابهن.

وقالت سيورا لمجلة "نيويوركر" إن واينستين هاجمها في منزلها أوائل التسعينيات واستمر في التحرش بها خلال السنوات التالية.

واوضحت أنها لا تزال تشعر بالرعب الشديد من واينستين حيث إنها لا تزال تنام وتضع مضرب كرة بيسبول بجانب سريرها.

واتهمت أكثر من 50 امرأة، من بينهن الممثلات روز ماكجوان وجوينيث بالترو، خلال الشهر الماضي واينستين بجرائم تتراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يتضمن تفاصيل عقود من الشكاوى ضده.

ونفى واينستين، الذي فازت أفلامه بعشرات جوائز الأوسكار، مرارا أي ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي.