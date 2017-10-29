بعد التدخل في حياتها الزوجية.. ربة منزل تقتل حماتها وهي نائمة

البحيرة - أحمد نصرة:

لم تجد ربة منزل شابة حلا لتدخلات حماتها الزائدة في حياتها سوى قتلها، في جريمة وقعت بمدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ترجع الواقعة إلى بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة تدعى “خديجة.م.م” 60 عاما، مقتولة بمنزلها بحي الشرق بمدينة وادي النطرون.

وبعد أن أشارت أصابع اتهام الأهالي إلى العمالة الوافدة للعمل في الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، جاءت تحريات المباحث لتكشف المفاجأة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة نجل المجني عليها "هالة.ع.ع" 32 عاما، ربة منزل، بسب خلافات أسرية بينهما.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تعدت على المجني عليها بسكين، وضربتها على رأسها أثناء نومها حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية بينهما، زادت حدتها بسبب تدخل المجني عليها في حياتها الزوجية.

تحرر المحضر رقم 2359 إداري مركز وادى النطرون لسنة 2017 وجار العرض على النيابة العامة.