شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض

القاهرة - أ ش أ

يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمقرر عقده فى وقت لاحق، اليوم الأحد، بالرياض، وذلك للتباحث بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، والتنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيناقش 3 محاور رئيسية هي المحور العسكري بهدف تقييم الوضع الأمني والعمليات العسكرية القائمة، والمحور السياسي الخاص بأولوية التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الدولية الخاصة بالعملية السياسية في اليمن والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا الوضع الإنساني والجهود المبذولة من جانب التحالف للتعامل مع التحديات الإنسانية في اليمن، وكيفية التنسيق بين الدول أعضاء التحالف من أجل تقديم وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتخفيف المعاناة التي يمر بها المواطنون، فضلاً عن جهود إعادة إعمار اليمن في جميع المجالات.