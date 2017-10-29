ميرفت التلاوي: العنف ضد المرأة تزايد بشكل كبير بعد ثورة يناير

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قالت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، أمس، إن العنف ضد المرأة تزايد بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، مشددة على ضرورة وضع قوانين خاصة لمواجهة العنف، إذ أن حرمان الفتاة من التعليم يُعد عنف، وكذلك الختان والزواج المبكر.

وأضافت التلاوي، خلال حوارها في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن العنف ضد المرأة ليس مقتصرًا على الضرب فقط، مؤكدة أن الأهم من قانون يشدد العقوبة على العنف ضد المرأة هو تنفيذ القانون نفسه.

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وتابعت المدير العام لمنظمة المرأة العربية: «يا ريت الفتيات يهتموا بنفسهم برضوا، ويشتغلوا ومايقولوش ظل راجل ولا ظل حيط، والكلمات السيئة الموروثة دي في المجتمع».