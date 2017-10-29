أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ميرفت التلاوي: العنف ضد المرأة تزايد بشكل كبير بعد ثورة يناير

Google+ Print
ميرفت التلاوي: العنف ضد المرأة تزايد بشكل كبير بعد ثورة يناير ميرفت التلاوي: العنف ضد المرأة تزايد بشكل كبير بعد ثورة يناير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، أمس، إن العنف ضد المرأة تزايد بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، مشددة على ضرورة وضع قوانين خاصة لمواجهة العنف، إذ أن حرمان الفتاة من التعليم يُعد عنف، وكذلك الختان والزواج المبكر.

وأضافت التلاوي، خلال حوارها في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن العنف ضد المرأة ليس مقتصرًا على الضرب فقط، مؤكدة أن الأهم من قانون يشدد العقوبة على العنف ضد المرأة هو تنفيذ القانون نفسه.

شاهد أيضا

وتابعت المدير العام لمنظمة المرأة العربية: «يا ريت الفتيات يهتموا بنفسهم برضوا، ويشتغلوا ومايقولوش ظل راجل ولا ظل حيط، والكلمات السيئة الموروثة دي في المجتمع».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

محافظة المنيا ترفض بيان مكاريوس: لن نسمح للمتشددين المسيحيين بفرض إرادتهم

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»

خالد حبيب: «ماعندناش أزمة إمكانيات وموارد.. الأكل كتير لكن تحت السرير»