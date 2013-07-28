"النور" بأسيوط يعزي أهالي ضحايا أحداث "النصب التذكاري"

كتب : سعاد أحمد منذ 10 دقائق

أصدر حزب النور بمحافظة أسيوط بيانا، عزى فيه أهالي ضحايا حادث النصب التذكاري، والذى راح ضحيته العشرات وأصيب المئات وفقدت فيه محافظة أسيوط اثنين من أبنائها.

وقال أحمد حسين أحمد عضو الهيئة العليا بحزب النور بأسيوط وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، "إننا نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء وأن يبلغهم الدرجات في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأل الله أن ينتقم من الظالمين والغاشمين والمأجورين والخائنين وكل من أعان وشارك في قتل إخواننا أو في إصابتهم بسوء، كما نسأل الله الشفاء العاجل لكل المصابين".