نصر سالم: حركة تنقلات الداخلية «محاسبة على التقصير»

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وتغيير رئيس الأركان الأسبق الفريق محمود حجازي «شيء طبيعي للغاية».

وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن رئيس الأركان الجديد مؤهل واختياره طبيعيًا، متابعًا: «مش عايزين نقعد نتحول لخبراء، وكل واحد يقعد يدلي بدلوه في القرارات ويقول رأيه، ولو فيه معلومة هتُعلن، وطالما مفيش معلومة مانقعدش نجتهد».

وعن حركة التغييرات الواسعة في الداخلية، قال الخبير العسكري، ومستشار أكاديمية ناصر: «في رأييّ نوع من المحاسبة على التقصير، وهذا اجتهاد وليس لدي معلومة رسمية».

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وترقيته إلى رتبة الفريق، بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع، والأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع.

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كما قرر تعيين الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الأسبق، مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وصدر قرار من وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، شمل نقل اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، ونقل اللواء محمود شعراوي، مدير جهاز الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، ونقل اللواء إبراهيم المصري، مدير فرع الأمن الوطني بالجيزة إلى مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن.

القرارات جاءت بعد ثمانية أيام مرت على حادث طريق الواحات بالجيزة، الذي تعرضت فيه قوات الشرطة لهجوم من إرهابيين، ما أسفر عن استشهد فيه 16 مجندًا وضابطًا بوزارة الداخلية.

القرارات جاء بعد ساعات قليلة من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازى مساعد وزير الدفاع، السبت.