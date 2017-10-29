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سحر نصر: عدد المستثمرين زاد بنسبة كبيرة.. وكل الوزارات داخل «مركز الخدمات»

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سحر نصر: عدد المستثمرين زاد بنسبة كبيرة.. وكل الوزارات داخل «مركز الخدمات» سحر نصر: عدد المستثمرين زاد بنسبة كبيرة.. وكل الوزارات داخل «مركز الخدمات»

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الأحد، إنه تم تأسيس مركز خدمات المستثمرين قبل الموافقة على قانون الاستثمار: «يستطيع أي مواطن أن يؤسس شركته بنفسه من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بهيئة الاستثمار».

وأضافت نصر، خلال برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «أون إي»، أن المركز يقدم خدماته على أعلى مستوى عالميًا، كما أن عدد المستثمرين سواء المصريين والأجانب زاد نسبة كبيرة جدًا، موضحة: «كل الوزارات التي يحتاجها المستثمر ممثلة داخل المركز، فكل مستثمر يخرج منه معه ورق تأسيس شركته».

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