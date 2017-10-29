اليوم.. الحكم على 17 متهمًا بممارسة الفجور فى الأزبكية

كتب - عمرو علي:

تصدر محكمة جنح الأزبكية، المنعقدة بمجمع الجلاء، اليوم الأحد، الحكم على 17 متهما بممارسة الشذوذ الجنسي

كان ممثل النيابة العامة تلى أمر الإحالة على 17 متهما بممارسة الشذوذ، ضبطوا أثناء ممارستهم الشذوذ، أثناء نظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح الأزبكية.

واتهم ممثل النيابة العامة المتهمون بممارسة الشذوذ، والتحريض على الفسق والفجور، كما شبههم بالإتيان بما فعله قوم لوط، وكانت النيابة واجهت المتهمين بتفريغ هواتفهم المحمولة التى احتوت على محادثات وصور إباحية تبادلوها فيما بينهم، وأنكر المتهمون صلتهم أو معرفتهم بالصور والمحادثات، نافيين ممارستهم الشذوذ الجنسي، قائلين "إحنا رجالة أوى وملناش فى الشغل البطال".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مارسوا الشذوذ الجنسي مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل 200 جنيه فى الساعة الواحدة.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث حماية الآداب مفادها أن طالبًا يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى نطاق دائرة قسم شرطة الأزبكية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوة الشقة وألقت القبض على المتهمين أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي، وضبطت عددًا من الهواتف وبعض الملابس النسائية بحوزتهم.