أخبار عاجلة

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
مساء dmc - | 205 ألف قضية فساد باشرتها النيابة الادارية عام 2016 | -
مساء dmc - | مفاجآت جديدة في اعترافات خلية " تفجير الكنائس " | -
عيش الليلة - مهارة الفنان حميد الشاعري وهشام عباس وأشرف عبد الباقي في كرة القدم -
برزاني: ما حدث في كركوك "خيانة عظمى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انتهاء حصار فندق الصومال وانتحاري يفجر نفسه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتهاء حصار فندق الصومال وانتحاري يفجر نفسه

05:33 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

انتهاء حصار فندق الصومال وانتحاري يفجر نفسه

مقديشو - (د ب أ)

ذكرت الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية، صباح اليوم الأحد، أن الحصار الذى استمر 10 ساعات على فندق من قبل مسلحي حركة الشباب في مقديشو انتهى.

وقال الضابط محمد ضاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن أحد المسلحين فجر نفسه أثناء الحصار، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قوات الأمن.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أنه تم القبض على بعض المهاجمين أحياء، بينما قتل آخرون بالرصاص، ويعتقد أن ما لا يقل عن خمسة إرهابيين شاركوا في الهجوم.

وتسبب انفجاران وقعا خارج فندق "ناساهابلود 2 " في وقت سابق من يوم السبت في إلحاق أضرار كبيرة بالمباني القريبة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 25 شخصا على الأقل إثر انفجار سيارتين مفخختين قرب فندق بمقديشو

    أخبار

  • قتلى وجرحى في انفجارين بالعاصمة الصومالية

    أخبار

  • مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا

    أخبار

  • ناشطون سوريون: مقتل 22 شخصا في غارات على حي القصور بدير الزور

    أخبار

إعلان

b8cb4838f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها

وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها