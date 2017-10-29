انتهاء حصار فندق الصومال وانتحاري يفجر نفسه

مقديشو - (د ب أ)

ذكرت الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية، صباح اليوم الأحد، أن الحصار الذى استمر 10 ساعات على فندق من قبل مسلحي حركة الشباب في مقديشو انتهى.

وقال الضابط محمد ضاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن أحد المسلحين فجر نفسه أثناء الحصار، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قوات الأمن.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أنه تم القبض على بعض المهاجمين أحياء، بينما قتل آخرون بالرصاص، ويعتقد أن ما لا يقل عن خمسة إرهابيين شاركوا في الهجوم.

وتسبب انفجاران وقعا خارج فندق "ناساهابلود 2 " في وقت سابق من يوم السبت في إلحاق أضرار كبيرة بالمباني القريبة.