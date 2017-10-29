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الرئيس الأمريكي: سنشر الوثائق المتعلقة باغتيال كنيدي باستثناء بعضها

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مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي: سنشر الوثائق المتعلقة باغتيال كنيدي باستثناء بعضها

05:30 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

الرئيس الأمريكي: سنشر الوثائق المتعلقة باغتيال كنيدي باستثناء بعضها

واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، أنه سينشر كل الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كنيدي باستثناء أسماء وعناوين أشخاص ما زالوا على قيد الحياة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، فجر اليوم الأحد، عن ترامب قوله، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات دقيقة مع الجنرال جون كيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالات أخرى.​

وكشفت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مؤخرًا، ملفات التحقيقات المرتبطة بجريمة قتل الرئيس الـ35 للولايات المتحدة، لكن وكالة الاستخبارات طلبت إبقاء السرية على بعض الملفات نظرًا لما قد تسببه من تداعيات على الأمن القومي، وأيضًا على علاقات الولايات المتحدة الخارجية.

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مصراوي Masrawy

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