"الجنح" تستكمل محاكمة غادة عبد الرازق بتهمة "الفعل الفاضح"

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق، بتهمة الفعل العلنى الفاضح

وكان سمير صبرى المحامى أقام جنحة مباشرة ضد الفنانة، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، وقال، إن غادة تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهى فى حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولاً.

وأضاف فى الجنحة المباشرة، أن تصرف غادة يعد فعلاً خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعى حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة فى المجتمع، موضحًا: "فبدلاً من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصى والدانى".