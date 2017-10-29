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"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"

03:00 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

كتب - عمرو علي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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