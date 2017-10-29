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ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

02:22 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا

قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم 1350 قرصًا من عقار التامول المخدر، و105 أمبول "مالوفين لوبين" المخدر، وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر في وقائع منفصلة بمراكز قنا وقوص والوقف وأبوتشت.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا بضبط مدرس يدعى "هـ.أ.ع" 31 عاما مقيم بمركز أبوتشت وبحوزته 500 قرص من عقار التامول المخدر و105 أمبول "مالوفين لوبين" المخدر، ومبالغ مالية، وعاطل يدعى "ح.م.أ" 23 عاما مقيم بمركز قوص وحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، وآخر بمركز الوقف يدعى "م.ف.ح.ح" 55 عاما وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ومبالغ مالية.

كما تم ضبط عاطل يدعى "ح.ح.س.م" 37 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته 850 قرصا من عقار التامول المخدر، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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