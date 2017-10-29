"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا
02:25 ص الأحد 29 أكتوبر 2017
واشنطن - أ ش أ
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية "فيلبي" تشكلت قبالة سواحل كوبا مثيرة أمطارًا غزيرة على الجزيرة مع اتخاذها مسارًا من المتوقع أن يضعها قرب جنوب فلوريدا خلال الليل.
وذكر المركز (مقره ميامي)، طبقا لقناة "الحرة" الأمريكية، ليلة السبت، أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة التي تثير رياحًا تقترب سرعتها من 65 كم في الساعة قبالة الساحل الشمالي لكوبا ثم تتجه نحو فلوريدا كيز أو الطرف الجنوبي من شبه جزيرة فلوريدا.
كانت قوة العاصفة الاستوائية "نايت" تضاعفت مؤخرًا أثناء تقدمها باتجاه منتجعات المكسيك الساحلية وسواحل الولايات المتحدة بعدما أدت أمطارها الغزيرة في أمريكا الوسطى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل.
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