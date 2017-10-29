اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية"

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاته، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد الجمل.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.