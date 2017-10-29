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وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث"

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث"

01:25 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، بإبلاغ أقسام الشرطة حال اكتشاف حالات ختان الإناث بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، التي تستقبلها أقسام الطوارئ مصحوبة بمضاعفات.

وطالب وزير الصحة في منشور عممته الوزارة على جميع القطاعات والمديريات الصحية، بمراعاة استيفاء البيانات الخاصة بالضحية ونتائج الكشف الطبي في سجل المرضى بدقة كتابية مع كتابة تقرير طبي واف وطبقًا للقواعد التي يقرها الطب الشرعى لضمان الحفاظ على الحقوق البنات وسلامة الإجراءات القانونية ضد المشاركين في هذه الجرائم.

وطالب "راضي" بتوعية المشرفين العاملين بوزارة الصحة، بمخاطر ختان الإناث، مع اعتبار المعلومات المتعلقة بجرائم ختان الإناث جزءا أساسيا من منهج التثقيف في مجال الصحة الإنجابية في جميع وحدات الرعاية الأولية.

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