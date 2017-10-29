هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة تفاصيل جديدة بواقعة مقتل عامل في مشاجرة بمركز كرداسة، أمس السبت.

وقالت المصادر إن مشادة كلامية حادة وقعت بين المجني عليه "عمرو"، وعمله ونجله؛ بسبب خلاف على الميراث (قطعة أرض زراعية).

وأوضحت المصادر أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، تلقى على إثرها العامل طعنات بالبطن والظهر بواسطة أسلحة بيضاء، وتلقى ضربة هشمت رأسه، سقط على إثرها غارقًا في دمائه.

وأكدت المصادر أن فريق من مباحث شمال أكتوبر يكثف جهوده لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، لافتة إلى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.