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مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

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مصراوي Masrawy

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

12:48 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

حادث سير - أرشيفية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقي اللواء عبدالعزيز جندية، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، مصرعه اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة شرطة كانت تقله بمدينة سانت كاترين.

وقال اللواء صبري الجمال، مدير أمن جنوب سيناء، إنه أثناء سير سيارة شرطة رقم 3717/13 في طريق النبي موسى، انفجر الإطار الأمامي، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وأوضح "الجمال"، أن الحادث أسفر عن مصرع مساعده، وإصابة العقيد محمد علي أحمد، باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالفخد الأيمن والذراع اليمنى، فضلًا عن إصابة مجندين اثنين.

وأشار مدير الأمن إلى أنه تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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