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عمرو جمال أفضل لاعب في مباراة بيدفيست وفرى ستارز بكأس جنوب إفريقيا

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عمرو جمال أفضل لاعب في مباراة بيدفيست وفرى ستارز بكأس جنوب إفريقيا عمرو جمال أفضل لاعب في مباراة بيدفيست وفرى ستارز بكأس جنوب إفريقيا

التحرير

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هنأ فريق بيدفيست الجنوب إفريقي لاعبه المصري عمرو جمال، بعدما حصل على أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فرى ستارز، والتي جمعت الفريقين اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الدوري الجنوب إفريقي.

وساهم الدولي المصري عمرو جمال بشكل رئيسى فى فوز فريقه بنتيجة 4 / 2 وتأهله لدور الـ 8 من البطولة، وذلك بعدما سجل هدفين خلال المباراة التى امتدت لوقت إضافى، حيث سجل هدفه الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 44 وسجل الثانى فى الدقيقة 93، خلال الشوط الإضافى الأول.

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وحرص فريق بيدفيست على تقديم التهنئة للاعبه بعد المستوى الطيب الذي قدمه، وقام بنشر صورة للاعب عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"  وهو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

وبذلك الفوز رفع عمرو جمال رصيده إلى 4 أهداف مع بيدفيست، منذ انتقاله إليه على سبيل الإعارة قادماً من الأهلى، حيث كان قد سجل هدفين من قبل فى بطولة الدوري. 

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التحرير

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