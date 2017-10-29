بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

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تعادل الأهلي اليوم، السبت مع نظيره الوداد المغربي بهدف لهدف على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وبالنظر للمُباريات النهائية التي خاضها الأهلي في تاريخه، نجد أن المارد الأحمر قد تعادل 8 مرات في مُباراة الذهاب وفاز بـ6 ألقاب، منها مرتين فقط تعادل ذهابًا على ملعبه وفي المرتين تمكن من التتويج باللقب خارج الديار.

وتستعرض «التحرير» المرات الثمانية تفصيلًا..

في عام 1983، أمام اشانتي كوتوكو وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الذهاب، وخسر الأهلي في لقاء الإياب في كوماسي بهدف نظيف، ليُتوج الفريق الغاني بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

في عام 1987، واجه الأهلي فريق الهلال السوداني، وتعادلا ذهابًا دون أهداف في أم درمان، قبل أن يفوز الأهلي بثنائية في لقاء الإياب بالقاهرة، ويحصد اللقب الثاني في تاريخه.

في عام 2001، تعادل الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، سلبيًا خارج الديار، قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة ويُتوج باللقب الثالث في تاريخه.

في عام 2005، واجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، وتعادل معه ذهابًا دون أهداف في سوسة، قبل أن يتخطاه الفريق الأحمر في مباراة الإياب بثُلاثة أهداف نظيفة في ستاد القاهرة.

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​المرة الثانية التي يتعادل فيها الأهلي في مُباراة نهائية على ملعبه كانت عندما واجه الصفاقسي التونسي في 2006، وتعادل معه بهدف لمثله في القاهرة، قبل أن يفوز في لقاء الإياب بهدف قاتل لا يُنسى عن طريق أبو تريكة.

المرة الثانية التي يفقد فيها المارد الأحمر اللقب في المُباراة النهائية، كانت في عام 2007، عندما خسرها لصالح النجم الساحلي التونسي، بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بتونس، قبل أن يخسر لقاء العودة في القاهرة بثلاثة أهداف مُقابل هدف.

المرة الثالثة التي يتعادل فيها الأهلي على ملعبه، كانت في عام 2012، عندما صعد المارد الأحمر للنهائي أمام الترجي التونسي، ليتعادل معه على ستاد بُرج العرب بالتحديد، بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الفريق الأحمر في رادس بهدفين مقابل هدف.

في عام 2013، تواجه الأهلي مع أورلاندو بايرتس في نهائي البطولة، وتعادل معه بهدف لكل منهما ذهابًا في جنوب إفريقيا، قبل أن يفوز عليه في القاهرة بثنائية نظيفة ويُتوج بالنجمة الثامنة والأخيرة.

يُذكر أن الأهلي عندما يواجه في النهائي فريقًا سبق أن واجهه في دور المجموعات، يتوج باللقب وهو ما حدث مرتين من قبل أمام الصفاقسي التونسي وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي.

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